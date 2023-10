Zonguldak’ta riskli ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü’nün yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, öngörüldüğü tarihte yıkım çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.

Şehri beş koldan birbirine bağlayan ve 67 yıl önce yapılarak hayata geçirilen Fevkani Köprüsü, bir süre önce hazırlanan raporlarda riskli yapı olarak tescil edilmiş ve depreme dayanıksız olduğu açıklanmıştı. Köprü altındaki esnafların tahliye edilmesinin ardından köprü yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı. Köprünün yıkım çalışmaları bugün itibariyle başladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, yıkım çalışması başlayan Fevkani Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu ve Başkan Alan, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

İnceleme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Burada kolay gelsin demeye geldik. İş güvenliği tedbirlerini yerinde görmeye geldik. Gözden geçirmeye geldik. Şehir açısından hepimiz açısından trafik açısından mutlaka sıkıntılar olacak. Arkadaşlarımız gece gündüz takip edecekler. İl Emniyet Müdürlüğümüz, başta Emniyet Müdürümüz, emniyet müdür yardımcılarımız, trafikten sorumlu müdür yardımcımız, trafik ekipleri bütün asayiş ekipleri; belediyemiz bütün imkanları ile burada. Müteahhit firma da burada. Konuştuk bilgi aldık. İnşallah ön görüldüğü gibi ön görüldüğü sürede yıkım çalışmaları tamamlanacak. Tabi bu Acılık ve Soğuksu ayak kaldırılınca karayolu geçişine alınınca biraz daha rahatlayacak. Normale dönecek. Bu süre içerisinde sabah ve akşam trafiğinde yoğunluk oluyor. Takip ediyoruz her gün. Her an. Sabah ve akşam 1 saat kadar yoğunluk sürüyor. Arkadaşlarımız sürekli başında durarak trafikte takılmayı önlüyorlar. Önlemeye çalışıyorlar. Bütün Zonguldaklılara anlayışları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah çok daha güzel olacak. Gece de çalışmalar yapılacak. En az iki vardiya çalışacak. Gece daha verimli çalışılacağını biz değerlendiriyoruz. Firma da öyle değerlendiriyor. Zaten bunun şartlarını oluşturacağız firma da çalışacak. Ön görüldüğü gibi takviminde bitecek. Bugün başladı. Bundan sonra iki ay gibi bir sürede bitmesi bekleniyor. Kısa zamanda bitecek. Kazasız belasız diliyoruz” dedi.