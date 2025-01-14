Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, 67 yaşında genetik kaynaklı bir kalp hastalığı olan Hipertrofik Obstürktif Kardiyomiyopati (HOKM) teşhisi ile robotik cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, 67 yaşında genetik kaynaklı bir kalp hastalığı olan Hipertrofik Obstürktif Kardiyomiyopati (HOKM) teşhisi ile robotik cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde ameliyatın genetik kalp hastalıklarının tedavisinde yeni bir dönemi temsil ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Serkan Durdu, robotik cerrahinin genetik kalp hastalıklarının tedavisinde sunduğu avantajlara dikkat çekerek, "Robotik cerrahi, geleneksel açık kalp ameliyatlarına göre çok daha hassas ve güvenli bir çözüm sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleme ve hassas robotik kollar sayesinde, kalp kasındaki anormal kalınlaşmayı milimetrik bir hassasiyetle giderebiliyoruz. Bu yöntemle komplikasyon riski minimuma iniyor ve hastalarımız çok daha hızlı iyileşiyor." dedi.

Robotik cerrahinin minimal invaziv bir yöntem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durdu, bu sayede hastaların ameliyat sonrası ağrılarının azaldığını, hastanede kalış sürelerinin kısaldığını ve günlük yaşantılarına daha hızlı dönebildiklerini belirtti.

Genetik kalp hastalıklarının toplumda yüzde 1 oranında görüldüğünü ve birçok vakanın teşhis edilmeden "sessiz" bir şekilde ilerlediğini belirten Prof. Dr. Durdu, "Hipertrofik Obstürktif Kardiyomiyopati gibi genetik kalp hastalıkları, tedavi edilmediğinde hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde bozabilir ve ani ölüm riski oluşturabilir. Robotik cerrahi sayesinde, bu tür hastalıkların tedavisinde çok daha başarılı sonuçlar alabiliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Durdu, bu yöntemin hem hastalar hem de cerrahlar için birçok avantaj sunduğunu belirterek, "Bu teknoloji, cerrahların işini kolaylaştırırken, hastalar için de yaşam kalitesini artıran bir umut kaynağı oluyor." dedi.