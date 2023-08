Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri ile İspanya ve Yunanistan’dan gelen öğrenciler, 660 yıllık tarihi İsa Bey Hamamı için çeşitli tasarımlar yaptılar.

Yaşar Üniversitesi, Erasmus+ Yüksek Öğretim Hareketliliği Karma Yoğun Programları çerçevesinde uluslararası projeye ev sahipliği yaptı. Yaşar Üniversitesi adına Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, organizatör kurum olarak ilk projesini gerçekleştirdi. Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile partner kurumlarından Yunanistan’ın Atina kentindeki University of West Attica ve İspanya’nın Granada şehrindeki Andalusion School of Design and Art-ESADA’dan gelen eğitmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup, Yaşar Üniversitesi’nde bir araya geldi. Grup, ardından alan çalışması olarak seçilen İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan İsa Bey Hamamı’nda incelemelerde bulundu.

Proje hazırladılar

Tarihi Şirince Mahallesi’nde bulunan Stoa-Beden Sanatları ve Araştırmaları Merkezi’nde tasarım çalışmalarını yapan öğrenciler, ayrıca Efes Antik Kenti ve Müzesi’ni de ziyaret etti. Mimarlık Fakültesi akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karabağ ve Öğr. Gör. Sergio Taddonio tarafından koordine edilen yaz okulu, araştırma görevlileri Özüm Karadağ, Müge Sever, Bengi Şentürk ve Gamze Enes tarafından desteklendi.

"Geçici müdahalelere odaklandık"

Yaz okulunda, ‘Yaparak Öğrenme’ modelinin kullanıldığının altını çizen Dr. Ebru Karabağ, “Kısmen bozulmuş veya yok olmuş kültür mirası yapılara yapılan geçici müdahalelere odaklandık. İki aşamadan oluşan programımızın ilk aşamasında, programın tüm ortakları (Yaşar Üniversitesi, ESADA, West Attica) ve davetli Hasselt Üniversitesi tarafından verilen çevrimiçi seminerlerden oluşan bir hazırlık aşaması gerçekleşti. Projenin ikinci aşamasında Yaşar Üniversitesi’nde bir araya gelen katılımcılar, proje alanı olarak seçilen 1360’lı yıllara tarihlenen İsa Bey Hamamı’nı incelediler. Edindikleri teorik bilgileri ve araştırmaları proje konusu olarak seçilen tarihi yapıda uyguladılar” dedi.

"Teorik bir çerçeve çizildi"

Sergio Taddonio ise, “Katılımcı üniversiteler arasında düzenlenen seminerlerde kültür mirası yapıların korunmasına ilişkin ilke ve metotlardan oluşan teorik bir çerçeve çizildi ve katılımcılara miras alanlarının korunmasında geçici müdahale tasarımlarının katkısına ilişkin tüm bilgiler aktarıldı. Danışmanların gözetiminde yoğun bir stüdyo sürecinin yaşandığı programda öğrenciler, edindikleri her bilgiyi kavramsal çalışmaların ve tasarım önerilerinin geliştirilmesi için kullandılar. Katılımcıların geliştirdiği geçici müdahale önerileri iç mimar, arkeolog vb. alanlardan oluşan uzmanların katılım gösterdiği final jürisinde sunuldu” diye konuştu.