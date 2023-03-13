Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda birçok ikametten hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada; H.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ş., cezaevine teslim edildi.