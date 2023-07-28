Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da, binlerce irili ufaklı plaj bulunurken, plajlar Sahil Güvenlik Dalış ekiplerince denetleniyor.

Yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik plaj denetimleri çerçevesinde Sahil Güvenlik Dalış ve Emniyet Timleri tarafından Muğla genelinde toplam 66 plaj denetlendi. 3 bin 163 vatandaş ve 96 cankurtaran personel denizde can emniyeti ve boğulma olayları ile mücadele hakkında bilgilendirildi.

Sahil Güvenlik Dalı timi tarafından plaj denetimlerinin bundan sonra da devam edeceği açıklandı.