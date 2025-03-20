Sakarya’da kağıdından boyasına kadar 66 kişinin 8 yıllık emeği olan ve Kur’an-ı Kerim’in elle 10 cilt olarak yazılmasını içinde barındıran "İstanbul Mushafı" sergisi, Sakarya’da vatandaşların beğenisine sunuldu. 11 farklı hat çeşidi kullanılan ve her biri farklı olmak üzere 62 sayfa tasarımı yapılan eserin sergisine 7’den 70’e çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Kağıdından boyasına kadar hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan "İstanbul Mushafı" sergisi, Sakarya’daki Ofis Sanat Merkezi’nde açıldı. Kur’an-ı Kerim’in elle 10 cilt olarak yazılmasını içinde barındıran eserin kağıtlarının yapımında 200 bin tabaka kağıt için toplamda 800 bin organik yumurtanın akı kullanıldı. Kufi, maşrık kufisi, tezyini kufi, kayrevan kufisi, mağribi, muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, ta’lik ve icaze olmak üzere 11 farklı hat çeşidi kullanılan eserde, yine her biri farklı olmak üzere 62 sayfa tasarımı yapıldı. İslam sanatlarına katkı sunmayı hedefleyen eser, 59’a 45 milimetre ebadında aharlı el yapımı kağıtlara aynı baskı tekniğiyle hazırlandı.

"Bu eserlerin ete, kemiğe bürünmesi 8 yıl sürdü"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde açılan sergide konuşan Hattat Hüseyin Kutlu, "Ben söyleyeceğimi yazarak söylemiş oldum. Bu eserleri ortaya koyarak söylemek istediğim ne varsa hepsini söyledim. Konuşma sırası sergiyi ziyaret edenlerde. Bu eserler aslında 15 asırdan beri meydana geliyor ama bu eserlerin ete, kemiğe bürünmesi 8 yıl sürdü. Bu bir ekip çalışması. Amacımız insanlar böyle bir medeniyetin ve sanatımızın zenginliğinin farkına varsınlar" dedi.

"İnsanın burayı görünce yaşadığı duygu anlatılmaz"

Sergiyi ziyaret eden Ecevit Semiz, "Mushaflar bizim geçmişimiz ile ilgili bir değerimiz. Bunları yapan sanatçıları yaşatmak için önemli bir sergi. Biz içinde İslam’ı yaşayan insanlarız. İnsanın burayı görünce yaşadığı duygu anlatılmaz. Büyük bir coşku yaşıyorsunuz. Sanatla, geçmişimizle ve töremizle birleşince çok paha biçilmez bir yer. Sergi çok rahat geçebileceğimizi düşünüyordum ama uzaktan bakıp geziyoruz" dedi.

Mahmut Aslan ise "Sergi çok güzel. Eski türlere ait yazı tiplerini ve cilt örneklerini görmek çok güzel. Bayağı bir ilgi var. Sergiyi gezmek maneviyatımızı yükseltiyor. Milletimizi Kuran-ı Kerim’e ve onun üzerine olan çalışmalara ilgi gösteriyor. İlginin olması gayet güzel bir şey" diye konuştu.