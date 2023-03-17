Bunlar da ilginizi çekebilir

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen 11 ilden 66 depremzede Ardahan’ın Posof ilçesine geldi. Malatya’dan gelen Ahmet Toprak’ın oğlu Muhammet Toprak Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesine kaydedildi. Depremzede Toprak ailesi okul müdürü Şener Bilican’ı ziyaret etti. Depremzedelerin eğitim masraflarının vakıf ve Posof kaymakamlığı tarafından karşılandığı belirtildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.