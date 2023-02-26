Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, birçok tarihi yapı da kullanılamaz hale geldi. Hatay’da 2020 yılında restore edilen 659 yıllık Türk Rum Ortodoks Kilisesi de depremde ağır hasar alarak yıkıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, birçok tarihi yapı da kullanılamaz hale geldi. Hatay’da 2020 yılında restore edilen 659 yıllık Türk Rum Ortodoks Kilisesi de depremde ağır hasar alarak yıkıldı.

Kahramanmaraş ve Antakya’da meydana gelen şiddetli depremlerde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, binlerce bina yıkıldı. Tarihi yapıların da aralarında bulunduğu binalarda hasar tespit çalışmaları ilk günden itibaren devam ederken, Antakya’nın Sarılar Mahallesi’nde 1364 yılında inşa edilen Türk Rum Ortodoks Kilisesi de depremin şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görülürken, kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.

Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Menir Balıkçıoğlu, “Kilisemiz şiddetli depreme dayanamayarak maalesef yıkılmış durumda. İbadetler şu an için bu noktada yapılmıyor. Şimdilik daha güvenli yerleri tercih ediyoruz. Geçtiğimiz gün bakan bey buraya geldiğinde kendisine kilisenin yıkıldığını belirttik. Kendisi de sağ olsun restore çalışmalarına destek vereceğini belirtti. Umarız en kısa sürede eski haline döner ve ibadete açılır” dedi.