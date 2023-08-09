Düzce Belediyesi 2023 yılı yaz dönemi boyunca her yaştan Düzceli için çok sayıda faaliyet düzenledi. Yoğun geçen yaz organizasyonlarında en çok ilgi gören sosyal etkinlik Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Üniversitesi atölyeleri ve “Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum” seferberliği oldu.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca yürütülen planlama, teknik alt yapı hazırlıkları ve düzenlediği sosyal etkinliklerle yaz dönemini dolu dolu geçirdi. Her yaştan Düzceliye hitap edecek şekilde hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerden en beğenileni ise; Çocuk Üniversitesi bünyesinde açılan yaz okulları oldu.

Sinema, yarışma, hediye

3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün, günde 4 saat olarak düzenlenen değerler eğitimi atölyelerinde haftalık sinema etkinlikleri, yarışmalar ve hediyeler ile öğrenciler teşvik edilerek başarı odaklı eğitimler yapıldı. Yaz okulunda 7-14 yaş arası çocuklar için 15 farklı atölye kuruldu, 5-6 yaş grubu çocuklar için de 9 farklı atölye hazırlandı. Toplam 24 atölyede Çocuk Üniversitesi’ne gelen çocuklar ilgi alanlarını keşfetti, Kur’an öğrendi ve farklı konularda yeni bilgiler edindi.

Müftülükten 9 öğretmen geldi

Birbirinden farklı branşlarda 24 atölyede toplam 650 çocuk öğrendiklerini pekiştirirken dönemin en takdir edilen çalışması; Düzce İl Müftülüğü ile yapılan protokol çerçevesinde müftülüğe bağlı 9 öğretmenin çocuklara Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi vermesi oldu. Ailelerin gönül rahatlığı ile derslere gönderdiği farklı yaş gruplarındaki çocuklar yalnızca değerler eğitimi ile sınırlı kalmadı. İlgi alanlarına göre atölye seçimi yapan çocuklar yeteneklerini geliştirme fırsatı da buldu.

Servis desteği ile güvenli eğitim

Kültür İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yaz kurslarına katılım oranı çok yüksek olurken çocuklar aynı zamanda derslere gitmek için servis desteğinden de faydalandı. Ana güzergah üzerinde hareket eden Çocuk Üniversitesi servis aracı ile aileler güvenli bir şekilde çocuklarını derslerine gönderdi.