Bilecik’te bir kuruluş tarafından temin edilen yardım malzemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 650 haneye dağıtıldı.

Bir kuruluş İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yaşayan afetzede ve ihtiyaç sahibi hanelere yardım ulaştırılabilmesi amacıyla 81 ildeki Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca dağıtım yapıldı. 6 bin ton renkli ve beyaz toz çamaşır deterjanının dağıtımı gerçekleşti.

Toplamda 650 haneye dağıtım yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, her aileye 1 paket beyaz toz çamaşır deterjanı ve 1 paket renkli toz çamaşır deterjanı dağıtımı yaptı.