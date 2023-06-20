Adana Kozan’da 2020 ve 2021 yıllarında çıkan yangınlarda zarar gören ormanlar bugüne kadar dikilen 650 bin fidanla yeniden yeşeriyor.

Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020 Pazar günü farklı noktalarda başlayan ve saatte 35-40 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında yüzlerce hektarlık alan zarar görmüştü. Yine Kozan ilçesinde 28 Temmuz 2021 yılında çıkan ve 6 mahallede zarara yol açan yangından sonra Orman Genel Müdürlüğü bölgeyi yeniden yeşertmek için harekete geçti. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangında tahrip olan ormanlık alanların yeşermesi amacıyla başlattığı çalışmaları bugüne kadar aralıksız sürdürdü.

Yanan alanların tekrar kazanılması amacıyla başlatılan çalışmalar da 650 bin fidanı toprakla buluşturdu. Fıstıkçamı, kızılçam, harnup, lavanta, servi, dut, ceviz ve incir fidanlarının bakımının yapıldığını belirten Adana Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınlara karşı da gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.