Yozgat’ın Sorgun ilçesinde huzurevinde yaşayan Fermuş Ataman’ın 65 yıllık polislik hayali temsili bir törenle gerçekleştirildi.

Sorgun Huzurevi sakinlerinden 70 yaşındaki Fermuş Ataman, 5 yaşından beri polis olmak istiyordu. Bu talebini ilettiği Sorgun Huzurevi yetkilileri Ataman’ın isteğini geri çevirmedi. Sorgun Huzurevi’nden alınarak Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde temsili olarak derslere girdi. Ataman, Şehitler Polis Merkezi Amirliği’nde temsili görevini yerine getirmesinin ardından emekli oldu. Büyük bir sevinç yaşayan Ataman, "Türk kadını ve bir anne olarak bu üniformayı temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.

“Üniformanın içinde gerçekten polis olduğumu hissediyorum”

Hayallerinin gerçekleştiğini vurgulayan Ataman, “5 yaşındaki hayalimi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Üniformayı giydiğimden beri kendimi gerçekten polis olmuş gibi hissediyorum. Türk kadını ve bir anne olarak bu üniformayı temsil etmekten gurur duyuyorum. Polislik çok güzel bir meslek” diyerek hislerini belirtti.

“Yıllar sonra ders görmek bambaşka bir duygu”

Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında ders aldığını söyleyen Ataman, "Türk polislerinin arasında bulunmak gurur verici bir duygu. Buradan polis olmak isteyen gençlere tavsiyem okusunlar, mantıklarını kullansınlar ve Türk toplumuna hizmet etsinler. Bugün burada bana bu imkânı tanıyan müdürlerimize, polislerimize çok teşekkür ediyorum. Hayallerim gerçek oldu” dedi.

"Hayalini gerçekleştirdik"

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ise, “Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ‘Ertelenmiş Hayaller’ adı altında daha önce Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan ulu çınarlarımızla iki kez proje yapmıştık. Bir kişi öğretmen olmuştu, diğeri de tır kullanmıştı. Esenli Bilal Şahin Huzurevi’nde kalan bir teyzemizle ilgili kına gecesi yapmıştık. Şimdi de teyzemiz polis olmak istemişti. Hayalini gerçekleştirdik. Polis okulu müdürümüz, emniyet müdürümüz ve amirimize çok teşekkür ediyoruz. Teyzemize polisliği hayırlı olsun. Allah bundan sonraki hayatınızda sağlıklı ve uzun ömür versin” ifadelerine yer verdi.