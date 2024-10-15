Kocaeli’de yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için koro eğitimi veriliyor. Türk sanat müziği ve Türk halk müziği repertuarlarından oluşan koro eğitimi ile haftanın bir günü bir araya gelen vatandaşlar, hem müzikle buluşuyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında çınarların aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer almalarına yönelik çeşitli etkinliklerle bireylere destek olmaya devam ediyor. Proje, 65 yaşını doldurup emekli olmuş vatandaşları evden çıkaracak çeşitli programlarla sosyalleşmelerini sağlıyor.

"Müzik Ruhun Gıdasıdır" sloganıyla yola çıkılarak 65 yaş üstü vatandaşlara da iyi gelmesi beklenen Türk sanat müziği ve Türk halk müziği karışık repertuarlardan oluşan eğitimlerle koro oluşturuluyor. Bu eğitimle haftanın bir günü bir araya gelen vatandaşlar hep birlikte eğlenceli vakit geçiriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında Aysel Demircan koro şefi önderliğinde haftada bir gün Mimar Sinan KO-MEK kurs merkezinde eğitim veriliyor. Türk sanat müziği ve halk müziğinden oluşan dersle yaş almış bireyler şarkılar türküler söyleyerek eğlenceli ve aktif bir gün geçiriyor yeni dostluklar ediniyor. Çalışmalara müzik öğretmeni eşliğinde devam eden koro ekibi çalışmalar esnasında birbirinden güzel şarkıları seslendiriyor.

"Çok güzel bir ekip oluşturduk"

20 senedir koro şefliği yapan Aysel Demircan, Hayatın İçindeyim projesi içerisinde olmaktan keyif aldığını ifade etti. Demircan, "Böyle bir projeye imza attığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesini kutluyorum. Yaş almış, emekli olan insanlarımızı evinden çıkararak böyle ortamlar da keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çevre edinmelerini, insanların birbiriyle konuşarak sıkıntılarını dertlerini paylaşmalarını sağlamak adına projeyi önemli buluyorum. Temmuz ayında çalışmalarımıza başladık çok güzel bir ekip oluşturduk. Biz hoşça vakit geçirmek için buradayız. İnsanlar buraya geldiklerinde dertlerini kederlerini kapıda bıraksınlar istiyorum. Ayrıca müzik bir kültürdür bu kültürü burada yaşatmaya çalışıyorum. Sene sonunda konser odaklı çalışmalar yapıyoruz. Ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. En güzeli de burada 2 saat boyunca çok eğleniyoruz" dedi.

"Projede yer almaktan mutluluk duyuyorum"

Müziği çok sevdiğini söyleyen Hafize Akar "İnsanların sosyalleşebileceği bir etkinlik olduğunu hissettim. Hayatın İçindeyim projesinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Arslan ise "Burada Türk halk müziği ve Türk sanat müziği karışık şarkılar söylüyoruz, yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar ediniyorum. Çok mutluyum, huzurluyum" ifadelerini kullandı.