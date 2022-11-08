Adıyaman Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen YADES projesi çerçevesinde Adıyaman’daki 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik gezi programına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen YADES projesi çerçevesinde Adıyaman’daki 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik gezi programına devam ediyor.

Proje çerçevesinde Adıyaman Belediyesi’nin destekleriyle daha önce Safvan Bin Muattal Türbesi’ne giden YADES üyesi 65 yaş üstü vatandaşlar, bu kez Şanlıurfa gezisine katıldı. Gerçekleştirilen kültürel geziyle ilk olarak Atatürk Barajı Seyir Tepesine çıkan Adıyamanlı vatandaşlar, daha sonra Hz. Eyyup Peygamber’in çile çektiği ve şifalı su kuyusunun bulunduğu Hz. Eyyup (as) Sabır Makamına giderek dua etti.

Öğle yemeğini Hz. İbrahim Peygamber’in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl’de yiyen heyet, Urfa Kalesi, Halil-ü Rahman Camii ve Tarihi Kapalı Çarşıyı gezdikten sonra şehre döndü.

Program sonunda memnuniyetlerini dile getiren YADES üyeleri, organizasyonu yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti.