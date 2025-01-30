Kocaeli’de yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro, "Eskimeyen Şarkılar" konseri ile davetlilere nostalji dolu bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında kurduğu 65 yaş üstü koro, Eskimeyen Şarkılar konseriyle sahne aldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) gerçekleşen konsere çok sayıda vatandaş, STK ve dernek katıldı. 30 kişiden oluşan korada 15 kişi ilk defa Hayatın İçindeyim projesi kapsamında dinleyiciyle buluştu.

2024 yılının temmuz ayından beri çalışmalara hız kesmeden devam eden grup, dinleyicilere keyif dolu dakikalar yaşattı. 65 yaş üstü koronun sahne aldığı konserde en sevilen eserler seslendirildi. SDKM’yi dolduran Kocaeliler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlar, geçmiş yıllara damga vuran birbirinden güzel eserle nostalji dolu anlar yaşadı.

"Her prova sonrası eve pamuk gibi dönüyorduk"

Konser öncesi kuliste duygularını paylaşan 20 yıllık koro şefi Aysel Demircan, koroda ilk defa sahneye çıkan kişiler olduğunu ve bunun da kendisini mutlu ettiğini söyledi. Aylardır süren hummalı çalışmalarda çok eğlendiklerini dile getiren Demircan, "Biz her prova sonrası eve pamuk gibi dönüyorduk" dedi.

Konuşmasına devam eden Demircan, "Burada ilk defa bu deneyimi yaşayacak arkadaşlarımız var. Onlar adına da çok mutluyum. Koromuz çok sesli ve her telden bir koro. Repertuvarı oluştururken her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyoruz. Arabeskten pop türüne kadar her kesime hitap edecek şarkılarımız var" diye konuştu.

1947 doğumlu olan 4 çocuk annesi Rabia Sular, Büyükşehir korosunda solo performansı ile göz doldurdu. Aslen Diyarbakırlı olan Rabia Teyze, gecede seslendirdiği Diyarbakır türküleriyle adeta dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Rabia Teyze, arkadaşları ve hocasını çok sevdiğini söyledi.