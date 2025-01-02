Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2024 yılında 288 bin 518'i yabancı olmak üzere toplamda 6 milyon 550 bin 480 kişi tarafından ziyaret edildi. Yılın en çok ziyareti Kasım ayında gerçekleşirken, yıl içerisinde 8 ülkenin Cumhurbaşkanı da heyetleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edenler arasında yer aldı.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ilginin yoğun olduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bu yıl en çok Ekim ve Kasım aylarında 1 milyonu aşan kişi Ata'nın huzuruna koştu.
2024 yılında toplam 6 milyon 550 bin 480 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.
İşte Anıtkabir'in 2024 yılında aylık ziyaretçi sayısı:
|
2024 YILI ZİYARETÇİ SAYILARI
|AY
|YERLİ
|YABANCI
|TOPLAM
|OCAK
|
217.875
|
11.551
|
229.426
|ŞUBAT
|
213.589
|
12.814
|
226.403
|MART
|
204.942
|
18.747
|
223.689
|NİSAN
|
491.254
|
22.351
|
513.605
|MAYIS
|
546.301
|
31.322
|
577.623
|HAZİRAN
|
322.205
|
23.548
|
345.753
|TEMMUZ
|
366.605
|
21.813
|
388.418
|AĞUSTOS
|
705.424
|
23.337
|
728.761
|EYLÜL
|
349.797
|
36.954
|
386.751
|EKİM
|
1.104.917
|
41.160
|
1.146.077
|KASIM
|
1.492.804
|
25.261
|
1.518.065
|ARALIK
|
246.249
|
19.660
|
265.909
Öte yandan Anıtkabir'i 2024 yılında ziyaret eden yabancı ülke heyetleri ve tarihleri ise şöyle: