Adana’da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde 65 kişinin öldüğü Tutar Apartmanı’nda yakınları anma töreni düzenledi. Depremin altıncı ayında yıkılan apartman için açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremde 4 bloktan oluşan Tutar Apartmanı’nın C bloku saniyeler içinde yıkılmış, diğer bloklar ayakta kalmıştı. Bu durum, apartmanın zemin katındaki iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığı şüphesini doğurmuştu. İş yeri sahibi M.A’nın, iş yerini genişletmek için kolonları kestiği ve döşemeyi değiştirdiği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında toplanan deliller ve bilirkişi raporunu inceledikten sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, kolon kesme iddialarının tespit edilemediği, iş yeri sahibinin iş yerini satın almadan önce tadilat yapıldığının eksper fotoğraflarıyla belirlendiği, Çukurova Belediyesi’ne kolon kesme şikayeti yapılmadığı ve bina müteahhidinin de 2008 yılında vefat ettiği belirtildi. Ailelerin avukatı karara itiraz etti.

Ölenlerin yakınları ise depremin 6. ayında yıkılan apartmanın yerinde anma töreni gerçekleştirdi. Duaların okunduğu törenin ardından aileler savcılığın verdiği takipsizlik kararına tepki gösterdi. Tutar Sitesi C Blok enkazında Yakınını Kaybedenler Platformu Sözcüsü Yüksel Erdoğdu, 65 kişinin hayatını kaybettiği söyleyerek, “Depremden sonra adalet mücadelemizi başlattık. Bu site 4 bloklu olmasına rağmen 3 blok sapa sağlam duruyor. Sadece C blok yıkıldı. Bu nedenle yapılan araştırmalarda kolon kesildiği ve kat birleştirme olduğu tespit edildi. Ancak yaptığımız başvuru savcılık tarafından takipsizlik aldı. Biz 65 kişinin hayatını kaybettiği Tutar Apartmanı’nda adalet arıyoruz. Sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz.” dedi.

Enes Alper Coşkun, depremde kuzenlerini kaybettiğini belirterek, “Amacımız adaletin yerini bulması. 4 bloktan sadece birinin yıkılması bence şaibeli bir durum. Takipsizlik verilmesine anlam veremiyoruz.” diye konuştu.

Depremde hayatını kaybeden 65 kişi için sandalyelere 65 siyah balon takıldı.