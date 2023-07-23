Bodrum’da düzenlenen bir düğünde gelin için Hindistan’da hazırlanan 3 milyon lira değerinde, 65 kilo ağırlığında, komple Swarovski taşlarla işlenerek Türkiye’ye getirilen gelinlik göz kamaştırırken, gelinliği 45 kilo olan gelin taşıdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünya evine giren Av. Cem Duman ve Şule Alp, 50 milyon liralık düğünleri ile kendilerinden söz ettirdi. Besa Grup İcra Kurulu Üyesi Şule Alp ile Duman Hukuk Bürosu’nun sahibi Avukat Cem Duman, hayatlarını birleştirecekleri görkemli bir törenle dünya evine girdi. Bodrum Cennet Koy’da düzenlenen düğün, iş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini ağırladı. Şule Alp ve Cem Duman çiftinin düğününe sanat ve iş dünyasından 600 isim katıldı. Oktay Kaynarca, Safiye Soyman ve Faik Öztürk gibi ünlü isimler de düğüne katılanlar arasında yer aldı.

48 kasnak ustası 180 günde tamamladı

Tasarımcısı Merve Karaman olan, 3 milyon lira değerindeki gelinlik, Hindistan’da komple Swarovski taşlarla işlenerek Türkiye’ye getirildi. 65 kilo ağırlığındaki gelinliği, 45 kilo olan gelin taşıdı.

Merve Karaman gelinlik tasarımında yaşananları şu şekilde anlattı:

"Şule hanım ile düğün sürecinden yaklaşık bir yıl önce tanıştık ve Şule hanımın karakterine ve asaletine yaraşır bir tasarımı hayata geçirebilmek için çok detaylı bir çalışma yaptık. Gelinliğin tasarımına karar verdikten sonra detaylı bir hesaplama yaparak gelinliğin yaklaşık 60 ile 70 kilogram arasında değişeceğini keşfettik. Şule hanımın narin vücudunun bu ağırlığı taşıması için detaylı bir plan hazırladık. Özel hocalarla birlikte gelinliğin korse sisteminin ve ağırlıkların nereye baskı yapacağını belirledikten sonra özel spor hareketleriyle Şule hanımın belli kaslarını özellikle güçlendirdik. Gelinliğin Swarovski marka taşlarını dengeli bir şekilde işleyebilmek için özel bir çizim hazırladık. Bu özenli çalışma için toplamda 48 kasnak ustası günde 8 saat çalışarak 180 günde bu eşsiz işlemeyi tamamladı."