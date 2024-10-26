Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’dan telekonferans yardımıyla katıldığı program ile Adana’da 648 depremzede konutuna kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan vatandaşlara TOKİ tarafından yaptırılan konutların dağıtımına bugün de devam edildi. Adana’da merkez Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesinde yapılan 648 konut Erdoğan’ın Hatay’dan telekonferans yardımıyla katıldığı programla depremzede hak sahiplerine verildi. Konutların anahtarları teslim edilen vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah bir daha böyle deprem yaşatmasın” dedi.