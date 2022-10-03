Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Bekir Gazezoğlu, ısmarlama meslek olan terziliğini ilk günkü aşkla yaşatmaya devam ediyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Bekir Gazezoğlu, ısmarlama meslek olan terziliğini ilk günkü aşkla yaşatmaya devam ediyor.

Ordu’nun en yaşlı ustası olan ve yarım asrı geçirdiği mesleğini Ünye’nin Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi üzerinde devam ettiren Bekir Gazezoğlu, ısmarlama mesleğin teknolojiye yenildiğini ve eskiye nazaran azaldığını söyledi. Çocukluk yıllarında babasının bir usta yanına çırak olarak vermesiyle hayatı değişen dört çocuk babası Bekir Gazezoğlu, 64 yıllık mesleğinde ise onlarca çırak ve usta yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

“İlk ustalığım 1964 yılında başladı”

İstiklal gazisi babasının çocukluk yaşlarında terzi yanına çırak vermesiyle hayatı değişen 64 yıllık terzi Bekir Gazezoğlu (79), “Babam zamanında İstiklal gazisi bir çiftçiydi. Ve benim çocukluk yaşlarımda ilçemizde terzilik yapan Fethi Yazıcıoğlu diye bir ustanın yanına çırak olarak verdi. Orada ben yaklaşık 2 sene çıraklık yaptım. Daha sonra çıraklık yaptığım yerin karşısına Faik diye bir terzi ustası taşındı. Daha sonra 1958 yılında onun yanına geçtim. 1964 yılında askere gittim ve geri geldiğimde Büyük Cami’nin önüne terzi dükkanı açtım. İlk ustalığım o zaman başlamıştı” dedi.

“Yurt dışında ve yurt içinde bende yetişen onlarca terzi ustalarım var”

Mesleği boyunca yurt içi ve yurt dışında onlarca usta yetiştirdiğini söyleyen Gazezoğlu, “Aslında terzilik çok güzel bir meslek ama çok da zor bir meslektir. Bu meslekte önce sabretmek lazım. Zaten o zamanın yıllarında bu gibi mesleklerde sabretmekten başka bir çare yoktu. Çünkü o günün şartlarında meslekler en çok para kazandıran iş oluyordu. Şu an günümüzde ise Amerika, İsviçre, Almanya gibi ülkelerde yaşayan çıraklıktan yetişme onlarca terzi ustalarım var. Kendileri şu an mesleklerini yapıyor ve Türkiye’ye geldiklerinde mutlaka beni ziyaret ediyorlar” diye konuştu.

“Ismarlama meslek bitmek üzere”

Ismarlama meslek olan terziliğin yavaş yavaş bittiğini ve eskiye göre hazır giyimlerin daha çok tercih edildiğini ifade eden Gazezoğlu, “Artık ısmarlama meslek bitmek üzere. Çünkü her şey teknoloji üzerinden yapılıyor ve giyiliyor. Önceden ısmarlama terzilik yapılıyordu ve hazır çok tutulmuyordu. Ama şimdi dünya standartlarında hazır konfeksiyon işleri devam ediyor. Dolayısıyla geçmişteki gibi ısmarlama olayını da aratmıyor. Beni soracak olursanız yaş itibarıyla ben de eskidim. Bu mesleğin ısmarlama işi çok yavaşlar ama öleceğini düşünmüyorum. Çünkü hala içimizde yaşayıp hazır elbiseyi eline almayan insanlar var. Ismarlamaya alışmış eski adamlar ve maddi durumu iyi olanlar var. Zaten maddi durumu iyi olanlar da çok hazır giymiyor. Ama günümüzde bu eskiyi yaşamak isteyen insanlarımız da azaldı” şeklinde konuştu.