Bursa’nın İznik ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Çolak, 12 yaşında babasını izleyerek başladığı marangozluk mesleğini 64 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Bursa’nın İznik ilçesi Elmalı Mahallesi’nde dünyaya gelen Abdullah Çolak, ilk ve ortaokulunu İznik’te okudu. 12 yaşında babasının yanında kendi izleyerek öğrendiği marangozluk mesleğini 64 yıldır aralıksız devam ettiren Çolak, yıllara sığdırdığı çalışmaları ise dün gibi hatırlıyor. İznik ile ilgili hatıraları da hayli fazla olan Çolak, yarım asır öncesinde yaşadığı olayları isim isim, tarih tarih detaylarıyla aktararak hafızasıyla gençlere de taş çıkarıyor.

İznik Belediyesi hayata geçirdiği ’Yaşayan İznik Hazineleri’ projesi kapsamında 36. belgeselinde ele alınan Çolak, ilk gün başladığı marangozluk mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor.