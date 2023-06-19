5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl yapılacak şenlikte temsili hocalık görevini ünlü dizi ve sinema sanatçısı Çetin Altay üstlenecek

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu yılki 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca’yı ünlü sanatçı Çetin Altay’ın canlandıracağını belirterek, “Şenlik programımıza göre; çocuklar ve büyükler için tiyatrolar ve sanatla ilgili etkinlikler gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri sergilenecek. Bu yıl şenliğimizde konserlere yer vermemeyi planlıyorduk. Çünkü şenlik konserlerine ayırdığımız bütçeyi deprem bölgemize aktarmıştık. Ancak gençlerin ve değerli hemşehrilerimizin yoğun isteği nedeniyle birkaç konser yapacağız. Yaptığımız ankete göre en çok istenilen sanatçılarımızdan Zara, Sakiler ve Semicenk konserleri şenliğimizde yer alacak. Güzel bir şenliği değerli hemşehrilerimizle ve şehrimize gelen misafirlerimizle buluşturacağız” dedi.

5 Temmuz tarihinde başlayacak şenliğin ilk gün detayları hakkında bilgi veren Başkan Akkaya, “5 Temmuz Çarşamba günü başlayacak şenliğimizin ilk gününde saat 10.30’da geleneksel Dellal tarafından halkımız şenliğe çağırılacak. Saat 15.30’da Nasreddin Hoca’yı şenliğe çağrı ve akabinde şenlik korteji yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 16.15’de ise Yeniköy Mahallesinde Özus Çiftliğinde maya çalma töreninin ardından ise saat 17.30’dan itibaren resmi açılış törenimiz gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

Karikatürcüler Derneği ile ortak düzenlenen 42. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda 62 ülkeden 585 karikatür sanatçısının katıldığını söyleyen Salih Akkaya, “2 bin 190 adet karikatür eseri ile yarışma gerçekleşti. Akşehir Belediyesi Özel Ödülü’nü Romanyalı Karikatür Sanatçısı Gabriel Rusu kazandı. Kendisine 5 Temmuz tarihinde Altın Eşek Karikatür Ödülü’nü vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Şenlikte konserlerin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için tiyatroların da olacağını söyleyen Akkaya, şenlik boyunca Gülmece Sanat Atölyesi tarafından Gülmece Parkı’nda deprem bölgesi sanatçıları tarafından çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirileceğini söyledi. Şenlikte en güzel gözlü eşek, eşeğe ters ve düz binme yarışmaları ile trap atışı yarışmaları da yer alacak. Şenlik çerçevesinde birçok serginin de Akşehirli sanatseverlerle buluşacağının altını çizen Akkaya, “Konserlerle, tiyatrolarla, sanatla ilgili etkinliklerle, yarışmalarla dolu dolu Akşehir’i ve Nasreddin Hoca’yı ulusal ve uluslararası bazda hatırlatacak bir şenlik oluşturmaya gayret ettik. Şenliğimizin hayırlı olmasını, Nasreddin Hoca’mızı ve Akşehir’imizi tanıtmaya vesile olmasını diliyorum. Akşehir’imizde yaşayan veya dışarıda olan tüm Akşehirli hemşehrilerimizi ve şenliğimize katılmak isteyen tüm misafirlerimizi 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’mize davet ediyorum” diye konuştu.