153 bin öğrenci için ders zilinin çaldığı Afyonkarahisar’da 634 depremzede öğrenci de yeni okullarında ikinci dönemin ilk dersine girdi.

153 bin öğrenci için ders zilinin çaldığı Afyonkarahisar’da 634 depremzede öğrenci de yeni okullarında ikinci dönemin ilk dersine girdi.

Yurt genelinde 11 il dışında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Kent genelinde yaklaşık 153 bin öğrenci ile birlikte yaklaşık 10 bin öğretmen için ikinci döneminin ders zili çaldı. Sömestr tatilinin deprem felaketinden dolayı 15 gün uzamasının ardından okullarına kavuşan öğrencilerin hayli heyecanlı oldukları gözlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Mimar Sinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzede öğrenciler için oluşturulan sınıfları gezerek okul idarecilerinden bilgiler aldı. Depremzede ailelerin kaldığı Tınastepe Öğrenci Yurdu’nun hemen yanı başındaki okulda ilköğretim 1, 2, 3 ve 4’ncü sınıf öğrencileri için oluşturulan sınıflarda çocuklar eğitime başladı. Kette yeni dönemin başlaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Sünnetci, “Afyonkarahisar ilimizin genelinde 153 bin örgün ve açık öğretimdeki öğrencilerimizle bunların 13 bini açık öğretim. 141 bin de örgün eğitimde olan anasınıfında liseye kadar olan çocuklarımızın sayısı. Yaklaşık 10 bin öğretmenimizle ve bugün buradaki sınıfta bu sene 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden sonra ilimize misafir olarak gelen yaklaşık 8 bin aileden 630 öğrencimiz var. O evlatlarımızı kendi evlatlarımızın yerine koyarak çocuklarımızla ilgili çalışmaları tamamladık. 634 öğrenciyi kaydettik. İlimize gelen bir çocuğumuzu dahi eğitim öğretimden mahrum bırakılmadı. Bu çocuklarımız şuanda içinde Mimar Sinan ve Mesleki Anadolu Lisemizin bünyesinde 4 tane ilkokul açtık. Aynı zamanda bir anasınıfımızı açtık” dedi.

“634’üde şuanda sınıflarda eğitim öğretime başladı”

Çocukların eğitim giderlerinin hayırseverler aracılığı ile karşılandığına dikkat çeken Sünnetci açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu okulumuzu seçtik, küçük çocuklarımız ailelerinden çok fazla uzaklaşmasın ve endişe duymasınlar diye tercih ettik. Hemen yan tarafta bulunan Tınaztepe KYK yurdunda barının vatandaşlarımızın çocuklarını buralara yerleştirdik. Şuanda Afyonkarahisar ilimize gelen kayıt yaptıran il genelinde ilçelerimiz dahil 634 öğrencimizin 634’üde şuanda sınıflarda eğitim öğretime başladı.

Ben Afyonkarahisar hayırseverlerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın tüm kırtasiye ve çanta gibi ihtiyaçlarını karşıladılar. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum.”