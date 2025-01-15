Rize’de Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan okuma yazma kursuna kursa katılan 63 yaşındaki kadın okuma yazma öğrendi.

Rize’nin Kalkandere ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde okuma yazma kursu açıldı. Açılan kursun sonunda okumayı yazmayı öğrenen ilk mezunlara törenle belgelerini aldı. Diploma töreninin en dikkat çeken ismi ise Ayten Yetimoğlu isimli 63 yaşındaki kadın oldu. 63 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten Yetimoğlu belgesini İlçe Kaymakamı Alpay Dinçer’in elinden aldı.

Kalkandere İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seçkin Çankaya "Yetişkinler için okuma yazma kursunu 3 kişi başarıyla bitirdi. Kursiyerlerimizin en küçüğü 50 yaşında en büyüğü 63 yaşındaydı. Şimdi kursumuzun ikincisini de açtık. İlçemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayıncaya eğitimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.