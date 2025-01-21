Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatları doğrultusunda geçtiğimiz yıl camilerin temizlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar üçüncü turu ile devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, tarafından camiler için özel oluşturulan ekipler, bugüne kadar toplam 321 caminin temizliğini gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün geçtiğimiz yılın Ocak ayında cami derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantının ardından camilerin temizliğine yönelik açıklamaları doğrultusunda çalışma başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Müdürlük bünyesinde ibadethanelerin temizliği için oluşturulan özel ekiplerle birlikte 63 mahalle genelinde devam eden çalışmaların üçüncü turunda camilerin şadırvanlarından duvarlarına, halı döşemelerinden pencerelerine, avizelerinden minberine kadar köşe bucak temizleniyor.

Üçüncü tur temizlik çalışmalarında şu ana kadar 79 caminin temizliğini tamamlayan ekipler,kalan camilerin de kısa sürede temizlenmesini sağlayarak üçüncü etabı tamamlayacak ve dördüncü tur çalışmalarının planlamalarına başlayacak.