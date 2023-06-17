DÜZCE(İHA) – Yaprakla beslenen çiftçinin kabusu olan akademik çalışmalara göre 628 farklı bitki türüne zarar veren Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele zamanı başladı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçinin kabusu olan ve Düzce’de uzun yıllardan beri görülen Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının 2023 yılı iklim şartlarının yağışlı ve mevsim normallerinin altında seyretmesinden çıkışının 15-20 gün kadar geciktirdiğini belirterek “Zararlının bu günlerde ergin uçuşuyla birlikte dişilerin yumurta paketlerini koymaya başladığı, ilk yumurta paketlerinin açılmaya başladığı arazide gözlemlenmiştir. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlar meydana getirebilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğünü ayrıca diğer bitkilerden fındık, elma, armut, kiraz, bahçeleri ve hatta kavak ve ceviz gibi bitkilerde de zarar yaptığı tespit edilmiştir. Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının erginleri zararlı olmayıp, asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına nadiren de yaprağın üst kısmına bırakmakta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar toplu halde yaprakta beslenmeye başlamaktadır. Bu dönemde birlikte yaşayan kurtçuklar üzerlerine bir ağ tabakası örerek yaşamlarına devam ederler. Beslenmesini tamamlayan her bir birey bireysel yaşamaya başlar ve ardından etrafa dağılarak gelecek dönemin erginlerini oluşturmak üzere dinlenme ya da kışlama formu olan pupa dönemine girerek toprağın çatlakları, çatı araları ya da ağaç gövdesindeki çatlaklara gizlenmektedir. Kelebek çıkışlarının peyderpey görüldüğü bu günlerde bahçelerde zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yapraklar kontrol edilmelidir, şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtalar 1-3 günde açılacaktır ve yumurtadan çıkan genç larvaların yaklaşık 10 gün ayrılmadan birlikte beslenerek yaşamlarını sürdürecektir” denildi.

Yapılan açıklamada mücadele ile ilgili olarak alternatif mücadele içeren entegre mücadele prensiplerinin hedef alınmalı gerektiğini belirterek “Kalınması durumunda son çare olarak kimyasal mücadele uygulamaları tercih edilmelidir. Kelebeğin çıkış ve popülasyon yoğunluğunu tespit etme amacıyla feromon ve ışık tuzaklarıyla ergin kelebeklerin çıkışı ve yoğunluğu belirlenerek mücadeleye karar verilmeli, fındık alanlarında ocak başı 5 tırtıl kolonisi tespit edilirse mücadeleye karar verilmelidir. Eğer mücadele gerekli ise çevreye daha az zararı olan yöntemlere öncelik vermek üzere değişik mücadele yöntemleri bir arada kullanılabilir. Öncelikle mekaniksel mücadele, biyolojik mücadele ve fiziksel yöntemler uygulanır. Eğer uygulamalar yeterli olmaz ise çevre dostu pestisitler kullanılır. Kullanılacak ilaçlar seçilirken çevre ve doğal düşmanlar için en az zararlı olan kimyasal ilaçlar seçilir ve uygulanır. Öncelikle yumurta kümelerinin ağaçlardan toplanarak imha edilmesi Kültürel Mücadelede büyük önem arz etmekte ve Teleskobik makaslarla uzun dallardaki tırtıl kolonilerini kesip atmak herhangi bir kimyasala gerek kalmaksızın hem çevre hem de insan sağlığını korumuş olacaktır. Ayrıca ağaç gövdelerine karton, mukavva ya da jüt çuvalların asılması böceğin toplu halde yakalanmasına yardımcı olacaktır. Mücadelede asıl maksat, zararlının tamamen yok edilmesinden çok popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak zararlının meydana getireceği zararın ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Son olarak ise “Öncelikle muhtarlıklara dağıtılan ilaçların kullanılması, yeterli olmaması durumunda ise çiftçilerimizin İl veya İlçe Müdürlüklerimize başvurarak reçete yazdırmalarını, reçete sonucunda yazılan ilacı alarak ilaçlı mücadeleye başlamaları gerektiği, mücadelede toplu mücadelenin önem arz etmesi nedeniyle zararlının yoğun olduğu alanlarda birlikte mücadele zararlının yoğunluğunu düşmesi sağlanacaktır” denildi.