İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen 624 yıllık Bursa Ulu Camii’ye Ramazan mahyası asıldı. Bu yıl yaşanılan doğal afetlerden dolayı birlik mesajı veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Camii’nin devasa minareleri arasına Ramazan ayının ilk 15 gününde "Ramazan biz olmaktır" yazılı mahya asıldı.

Mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürüldü. İstanbul ve Edirne’deki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa’ya geldi. İstanbul’daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa’ya getirilen "Ramazan biz olmaktır" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmada önce mahya asılacak şekilde minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı.

İlk iftarla birlikte Ulu Camii’de yanan mahyanın ışıkları gecenin karanlığını da aydınlattı. "Ramazan biz olmaktır" mesajı 15 gün boyunca asılı kalacak.