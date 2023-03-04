Denizlerin 62 yıllık emektarı ’Serviburnu’ isimli römork Rize’de hazırlanan Deniz Müzesi’nde sergilenecek.

Denizlerin 62 yıllık emektarı ’Serviburnu’ isimli römork Rize’de hazırlanan Deniz Müzesi’nde sergilenecek.

Rize Belediyesi tarafından merkezdeki Boğaz Mahallesi’nde yapımı devam eden Deniz Feneri Sosyal Tesisi bünyesinde oluşturulan Deniz Müzesi’nde sona yaklaşılıyor. 1961 yılında tersaneden çıkarak Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nde (TDİ) hizmete başlayan ve denizlerin 62 yıllık bir emektarı olan ’Serviburnu’ isimli römork inşaatı devam eden sosyal tesisin içerisinde yer alacak. Kafe ve Deniz Müzesi’ni gezmek isteyen vatandaşlar, müzenin emektar parçası ’Serviburnu’ isimli römorku de ziyaret edebilecek.