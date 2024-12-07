Adana’nın en eski Türk yapısı olarak bilinen Ağca Mescit Cami, 615 yıllık tarihiyle hem geçmişe ışık tutuyor hem de görkemli yapısı ile dikkat çekiyor.

1409 yılında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi’nde Ramazanoğulları’nda bir Türk beyi tarafından inşa edilen Ağca Mescit Cami, Adana’nın en eski Türk yapısı olarak biliniyor. Günümüze kadar çeşitli restorasyonlarla ayakta kalmayı başaran cami, korunmaya devam ediyor. Yüksek kasnaklı sekizgen bir kubbe ile örtülmüş olan Ağca Mescit Cami, dıştan bir türbeyi andırmaktadır. Kubbesi ise aynı zamanda yere kadar inen ve her cephede yer alan dört askı kemerine oturmaktadır.

Her vakit dolup taşıyor

Minaresi olmayan ve ilk yapıldığı yıllarda sadece mescit olarak kullanılan yapı, günümüzde Ağca Mescit Cami adıyla adeta her namaz vaktinde dolup taşıyor.

“Turistler ilk önce buraya getiriliyor”

Cami cemaatinden İzzettin Mutlu, tarihi bir camide namaz kılınca huzura erdiğini anlatarak, “Bu cami 1409 yılında inşa edilmiş. Bu güne kadar korundu ve turistlerde akın ediyor. Adana’yı gezdiren rehberlerin çoğu ilk önce turistleri buraya getiriyor. Burası ilk Adana’nın yerleşim yeri olduğu için. Bu cami Ağca Bey tarafından inşa edilmiş” diye konuştu.

“Burada namaz kılmak çok güzel”

Ağca Mescit Cami’nin halen ilk günkü gibi korunduğunu belirten Mutlu, “Camimiz kaç defa deprem atlattı ama halen sağlam. İlk gün ki gibi burayı koruyoruz. Buraya bir sürü insan geliyor. Burada namaz kılmak çok güzel. Burası atalarımızdan kalan bir miras ve bizlerde muhafaza etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cami cemaatinden İbrahim Büyükhıdır ise yıllardır namaz vakitlerinde Ağca Mescit Cami’ye geldiğini ve camide namaz kılarken huzuru bulduğunu söyledi.