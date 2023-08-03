Denizli’nin Çal ilçesinde 1962’de yapımı tamamlanan ve kullanılmadığı için atıl duruma gelen taş fabrika binası, kültürel ve gastronomik turizmin buluşma noktası olacak.

Kültür ve gastronomi turizminin buluşma noktası olacak atıl taş binada uygulanacak olan proje, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya İlçe Kaymakam Mert Çanga, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve Belediye Başkanı Fethi Akcan katıldı.

Çalışmanın 5 ayda tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Fethi Akcan, “1962’de yapılan Çal Belediyesi’ne ait olan 200 metrekare kapalı alana sahip, taş fabrikadaki yapı restorasyonu ve çevre düzenlemesi 150 gün içinde tamamlanacak. Taş binanın bulunduğu parsel 10 bin metrekarelik alana sahip. Projede taş binanın yanına restoran yapılacak. Kadın Üretim ve Eğitim Merkezi’nin de bulunacağı alanda Çal Kadın Kooperatifinin yöresel ürünlerinin satışı da yapılacak. Ayrıca bölgede bulunan Çal’ın tarihi dokusu ve karakteristik özelliğine sahip eski taş evlerinden biri restore edilecek ve konuk evi olarak kullanılacak. Projede Halk Eğitim Merkezi deri atölyesi, keçe atölyesi, geleneksel halı ve kilim dokuma kursları alacak. Çal’ı kültür, doğa ve gastronomi turizmine kazandırmak için çalışıyoruz. Ayrıca, taş binada Çallı kadınların yöresel ürünleri satılacak, ekonomiye katkı sağlanacak” dedi.

İlçe Kaymakamı Mert Çanga ise projenin uzun vadede Çal’ı büyük katkı sağlayacağını, ilçenin turizme açılan en önemli pencerelerinden biri olacağını vurguladı.