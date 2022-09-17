Antalya’da kurduğu laboratuvarda ürettiği 61 kilogram eroini turizm belgeli işletmeler ve sahillerde satmaya hazırlanan zehir taciri , jandarma ve MİT ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda yakalandı.

Antalya’da kurduğu laboratuvarda ürettiği 61 kilogram eroini turizm belgeli işletmeler ve sahillerde satmaya hazırlanan zehir taciri , jandarma ve MİT ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda yakalandı.

MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Asayiş Şube, JASAT timlerince M.Ö. isimli şüphelinin Kepez ilçesinde kiralamış olduğu dairede kurduğu uyuşturucu madde üretim laboratuvarında eroin maddesi ürettiği bilgisi üzerine hareke geçildi. Belirlenen adrese jandarma tarafından yapılan operasyonda 61 kilogram eroin, 8 şişe eroin yapımında kullanılan sentetik ham madde, 900 gram formik asit, 6 adet toz gıda renklendirici, 1 adet terazi, eroin yapımında kullanılan diğer materyaller, dijital materyaller, 1 adet rulo alüminyum folyo ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 6 bin 710 TL ele geçirildi. 61 kilogram eroinin Antalya genelindeki turizm belgeli işletmelerde ve sahil bölgesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi. M.Ö. isimli şüpheli Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçundan gözaltına alındı.