İnsanların panik halinde kaçışmalarının da yer aldığı görüntülerde, araçların üzerine moloz parçalarının düşmesi ve binanın yıkılmasıyla etrafı toz bulutunun kaplaması yer alıyor.

Kayıtlarda, gece karanlığında otoparkta bulunan araçların adeta dalgalandığı, duvara sabit klima motorunun ise şiddetle sallandığı görülüyor.

JÖH timleri 177 saat sonra enkazdan 7 yaşındaki Hivay’ı sağ olarak çıkardı

JÖH timleri 177 saat sonra enkazdan 7 yaşındaki Hivay’ı sağ olarak çıkardı

Adana’da ilk depremde yıkılan ve 60’tan fazla kişiye mezar olan Zeray Apartmanının yıkılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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