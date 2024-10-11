Tokat’ın Zile ilçesinde asırlardır düzenlenen tarihi Zile Panayırı’nın, bu yıl Zile Belediyesi tarafından semt pazarına dönüştürülmesi tepki topladı.

Zile ilçesinde, Osmanlı döneminden bu yana düzenlenen tarihi Zile Panayırı, bu yıl sönük bir şekilde açıldı. Hititler, Persler, Selçuklu ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığın izlerini taşıyan Zile’nin kültürel mirasıyla dikkat çeken panayır, asırlardır süren bir gelenek olarak devam ediyordu. Zile Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan panayırın açılışını Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın yaptı. Panayırın tarihi özelliğinden uzak olarak semt pazarı şeklinde açılması vatandaşlar tarafından eleştirildi. Vatandaşlar, panayırın semt pazarına dönüştüğünü ve ilçe ekonomisine katkı sağlamadığını iddia ederek, dışarıdan gelenlerin vergi ödemeden satış yaptıklarını öne sürdü. 600 yıllık tarihe sahip panayırın en resmî belgesi ise Zile Kent Müzesi’nde sergilenen 1964 yılına ait bir afişte yer alıyor. Bu afişte; at yarışları, güreş müsabakaları ve yöresel lezzetlerin panayırın parçası olduğu görülüyor. Bu yıl açılan panayırda ise bu aktivitelerden hiçbirine yer verilmedi.