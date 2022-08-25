Dilovası’nda bulunan, Mimar Sinan’ın 16’ncı yüzyılda yaptığı 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki taş köprü restore ediliyor.

Dilovası’nda bulunan, Mimar Sinan’ın 16’ncı yüzyılda yaptığı 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki taş köprü restore ediliyor.

Osmanlı’nın Doğu’ya uzanan en önemli ana yolu olan İstanbul-Bağdat yolu üzerindeki taş köprü, önceki yıllarda araç trafiğine kapatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde başlatılan restore çalışmalarını yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası tarihi ve kültürel anlamda önemli bir yere sahip olup, sanayinin arasına sıkışan Tarihi Mimar Sinan Köprümüz 600 yıllık bir geçmişe sahiptir. Adeta Dilovası’nın simgesidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 65 metre uzunluğundaki taş köprü, 3 kemerlidir. Ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. Köprünün herhangi bir bakım ve onarım görmeden zamanımıza intikal etmesi, köprünün ne kadar sağlam yapıldığını ortaya koymaktadır. Bizde Dilovası Belediyesi olarak bu tarihi yapının bir an önce korunarak yeniden eski haline gelmesi için girişimlerde bulunduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonrası Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte restore çalışmalarına başladık. Aslına uygun bir şekilde yeniden Dilovası’na kazandırılacak olan köprümüz yıl sonuna kadar bitmiş olacak" dedi.