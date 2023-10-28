Eskişehir’de 600 ortaokul öğrencisi, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırladıkları dans gösterisini senkronize bir şekilde sergilerken, düzenledikleri kortej ile mahalle halkını da kutlamalara dahil etti.

Tepebaşı bölgesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu’nun öğrencileri 600 kişilik bir gösteri sergiledi. Cumhuriyetin 100’üncü yılı çerçevesinde hazırlanan dans gösterisi izleyenlerin gözlerini kamaştırdı. Marş ve şarkılar eşliğinde dans eden 600 öğrencinin sergilediği gösterisinin ilk bölümü veliler ve öğretmenlerin katılımı ile okulun bahçesinde düzenlendi. Öğrenciler, sergilenen dans gösterisinin ardından dikkatleri toplamak ve Cumhuriyet Bayramı’nı vatandaşlar ile birlikte yaşamak maksadıyla okuldan çıkarak, Seylap Caddesi üzerinden, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrencilerin hazırladığı gösterinin ikinci bölümünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sergileneceği belirtildi.

“Cumhuriyeti 100 yıla taşıdık, inşallah nice yüze nice 100 yıllara diyoruz”

Sergilenen gösterinin düzenlenmesini sağlayan Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Enes Günay, 600 öğrencisinin özverisini takdir ettiğini söyledi. Yaptıkları yürüyüş ile cumhuriyet coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşamak istediklerini ifade eden Günay, “Okulumuzda çok büyük bir katılım var Atatürk’ün bize armağan ettiği Cumhuriyeti 100 yıla taşıdık, inşallah nice yüze nice 100 yıllara diyoruz. Tabii bu noktada vermek istediğimiz mesaj öğrencilerimizin bir etkinlik yapması değil, etkinliklerin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına binaen yapıldığını anlatmaktı. Bu mesajı vermeye çalıştık, bu sebeple de çok büyük bir koreografi hazırladık. Koreografide 600 öğrencimiz var ve çok büyük emek verdiler. Tabi bu iş tek başına olmuyor, velilerimizde bu işin içine giriyorlar. Yani biz aslında okul mevcudunun içerisindeki bütün öğrenci ve velilerimize 100’üncü yıl coşkusunu vermek adına çok renkli etkinlikler hazırladık ve bu sebeple de bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşümüzde mahalle eşrafı da olacak. Biz bu alışkanlığımı geçen yıl başlatmıştık, bu yıl da sürdürüyoruz ve her yıl olacağı gibi inşallah nice yüzyıllarca bu yürüyüşler yapılsın istiyoruz. Cumhuriyetimiz olduğu gibi muhafaza edilsin. Bu sebeple mahalleleri dolaşacağız ve okulumuza dönerek, bugünlük programını bitirmiş olacağız” dedi.