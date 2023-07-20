Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Müdürlüğünce, 600 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü, biyoçeşitliliği sağlamak maksadıyla Sivrihisar ilçesinde çalışma yaptı. Çalışma neticesinde 600 kınalı keklik, doğadaki çeşitliliği sağlaması maksadıyla ilçedeki muhtelif yerlere salındı.

Çalışmaya DKMP Alpu Şefi Zeki Işın ve beraberindeki heyet ile İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Orman İşletme Şefi, İlçe Avcılar ve Atcılar Kulüp Başkanı, Muhtarlarımız ve yöre halkı katılım sağladı.