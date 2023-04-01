Kırıkkale’de her gün dikiş makinesinin başına geçen 60 yıllık terzi Mehmet Tekin, çırak yetişmediği için mesleğin kaybolmasına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Kırıkkale’de yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Tekin, ilkokul yaşlarında çırak olarak başladığı terziliği 60 yıldır sürdürüyor. Yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için ilk günkü aşkla çalışmaya devam eden Tekin, yetiştirecek çırak bulamıyor. Mesleğe ilginin teknolojinin gelişmesi ile azaldığını ifade eden Tekin, gençlerin terziliğe ilgisinin olmadığını ifade etti.

“Bizden sonraki nesil terzilik mesleğini yürütemeyecek”

Mesleğe ilginin azalmasının kendisini üzdüğünü kaydeden Tekin, “Terzilik hayatıma ilkokul yaşlarında başladım. Okuyamadım, okuyamayınca da babam beni terzilik mesleğine verdi ve bu mesleği 60 senedir zevkle yapıyorum. Ama bu mesleğin kaybolmasına çok üzülüyorum. Çırak yetişmediği için ileride bu mesleği sürdürecek elemanımız yok. Sağlığım el verdiği sürece bu mesleğimi sürdüreceğim. Mesleğimi seviyorum, şu anda da zaten emekliyim. Mesleğimi boş bırakmayıp yaşatmak için sağlığım el verdikçe sürdüreceğim. Bu meslekteki kazancımla 3 tane çocuğumu okuttum. Şu anda da hepsinin kendilerine belirli bir işleri var. Mesleğimizde yalnızız, çırak sıkıntısı çekiyoruz. Meslek günden güne bitme yolunda. Bizden sonraki nesil terzilik mesleğini yürütemeyecek ve meslek yok olma yolunda ilerliyor” dedi.