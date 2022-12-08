Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 60 yıllık geçmişe sahip ’Vakıflar Sarayı’ boşaltılarak yıkılacağı günü beklemeye başladı.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 60 yıllık geçmişe sahip ’Vakıflar Sarayı’ boşaltılarak yıkılacağı günü beklemeye başladı.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafındın bundan 60 yıl önce yapılan Vakıflar Sarayı’nın yıkımı kararı alındı. Adana’nın eski merkezinde, kentin 1920’lerde ilk ışıklandırılan caddesi olma özelliğine sahip Ali Münif Caddesinde bulunan Vakıflar Sarayı dışında Büyüksaat Kulesi, Yağ Cami, Hamamlar, Kazancılar Çarşısı da yer alırken, 60 yıl hizmet veren binada bir çok dükkan bulunduğu kaydedildi. Dükkanların çoğu gelinlik ve düğün eşyaları satan işletmeler olma özelliği taşırken, vakıflar tarafından dükkanlara tebligat gönderilerek boşaltmaları istendi. İşletme sahipleri önce iş yerlerini boşaltmak istese de zamanla başka iş yeri bulup taşınırken şuanda bir tek işletme kaldığı öğrenildi.

Bir çok tarihin ortasında kalan sarayın yıkılmayıp tarihe kazandırılması istenirken kurum tarafından zamanı geldiğinde yıkılacağı bildirildi.