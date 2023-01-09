Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin naaşları kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin naaşları kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak’ta meydana gelen olayda İsmail Karayel, anne ve babasından 3 gün haber alamayınca eve geldi. Babası Yaşar (85) ve annesi Zeynep Karayel’i (79) evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan Karayel, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek üç gün önce öldüklerini tespit etti.

Karayel çifti için Safranbolu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çiftin naaşları aile mezarlığında toprağa verildi. Yaşlı çiftin yaklaşık 60 yıldır evli oldukları öğrenildi