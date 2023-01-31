Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Şakir Kırmızıoğlu, ortaokul çağlarında eline aldığı fotoğraf makinesinin deklanşörüne 59 yıldır tutkuyla basıyor.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Şakir Kırmızıoğlu, ortaokul çağlarında eline aldığı fotoğraf makinesinin deklanşörüne 59 yıldır tutkuyla basıyor.

1946 yılında ilçede fotoğrafçılık işine başlayan babası Arif Kırmızıoğlu’nun yanına, 1964 yılında ortaokulu bitirdikten sonra giren ve o günden bu yana 59 yıldır sektörün içerisinde yer alan Şakir Kırmızıoğlu, gelişen teknolojiye ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

’Dede mesleğini torunlar sürdürüyor’

Hayatımızı bu işe verdik ve bu işten her şeyimizi kazandık diyen Kırmızıoğlu, 3 çocuğu olduğunu ve 2 oğlunun da halen bu mesleği yaptığını ifade etti.

Mesleğe başladığı ilk zamanlarda para kazanma aracı olarak gördüğü fotoğrafçılığı, kısa bir süre sonra aşka dönüştüğünü söyleyen Kırmızıoğlu, fotoğrafçılığa ilk başladığı zamanlarda mesleğini çok önemsemediğini, zaman geçtikçe düşüncelerinin çok farklı boyutlara ulaştığını söyledi.

’Sahip olduğumuz her şeyi bu meslekten kazandık’

Zamanla fotoğrafın hayatının merkezi haline geldiğini anlatan Kırmızıoğlu, "Bir güzelliği yakalayıp tarihe bir belge olarak bırakmak benim için büyük mutluluk. Bunun için fotoğrafçılığa daha farklı bir gözle bakmaya başladım. İşimi yaparken çok zevk alıyorum” dedi.

Bir mesleği sevmiyorsanız ondan verim alma şansınız yok diyen Kırmızıoğlu, “Hangi mesleği seçerseniz seçin seveceksiniz. Bu duygu ısığında güzellikleri çekmesini seviyorum" diye konuştu.

’Çoçukları da onun yolundan yürüyor’

Kendisinin de 1992 yılından itibaren dede mesleği fotoğrafçılığı sürdürdüğünü söyleyen Şakir Kırmızıoğlu’nun büyük oğlu Kaan Kırmızıoğlu da liseyi bitirdikten sonra bu işe başladığını ve 31 yıldır bu mesleği icra ettiğini ifade etti. Şakir Kırmızıoğlu’nun küçük oğlu Hakan Kırmızıoğlu ise 1996 yılında babasının yanında işe başladığını, 27 yıldır bu mesleği yaptığını ifade etti.