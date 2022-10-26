Yaşlılıklarında bireyleri desteklemek için başlatılan ve sorumluluk projesi olan ’Üçüncü Yaş Üniversitesi’nin 60 yaş ve üzerinde olan öğrencileri, aldıkları eğitimin ardından mezuniyet coşkusu yaşadı. 60 yaşından büyük olan 59 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreninde kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

Yaşlılıklarında bireyleri desteklemek için başlatılan ve sorumluluk projesi olan ’Üçüncü Yaş Üniversitesi’nin 60 yaş ve üzerinde olan öğrencileri, aldıkları eğitimin ardından mezuniyet coşkusu yaşadı. 60 yaşından büyük olan 59 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreninde kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi koordinatörlüğünde Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği çatısı altında, yaşlılıklarında bireyleri desteklemek için başlatılan ve sorumluluk projesi olan Üçüncü Yaş Üniversitesi’nin 60 yaş üzeri öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı. 60 yaş ve üzerinde olan 59 öğrenci, kendileri için Üsküdar Selimiye Mahallesi’ndeki rektörlük binasında düzenlenen mezuniyet töreninde kep fırlatmanın mutluluğunu yaşadı.

“Ciddi bir eğitim alarak başarıyla mezun oldular”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “60 yaşın üzerinde yeniden eğitime başlayarak, ciddi bir eğitim alarak başarıyla mezun oldular. İki dönemin mezuniyetini bir arada yaptık. Çünkü pandemi nedeniyle mezuniyet töreni yapamamıştık. 3 yıl önce başladığımız bir proje. Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Kaymakamlığı ve Üniversitemizin Hamidiye Hemşirelik Fakültemizin Dekanlığının birlikte başlattıkları bir program. 60 yaşını dolduran bireyler buraya kayıt yaptırıyorlar. Günlük sağlıkla ilgili, sosyal hayatla ilgili ciddi takipleri olan ders programları var. Ders programlarını bitirdiklerinde diploma almaya hak kazanıyorlar. Onlar için de bilgilerini tazeleme imkanı oluyor, bizim için de onların tecrübelerinden bir şeyler öğrenme fırsatı oluyor. Bu bakımdan oldukça önemli bir sosyal program olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mezunlarımızı tebrik ediyorum. 35 hafta kadar sürüyor. Daha çok üniversite hemşirelik fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesinin bazı bölümleri programa dahil oluyor” ifadelerini kullandı.

Programdan mezun olan ve heyecanlı olduğunu belirten öğrenci Canan Demirgil, “Ben hem öğretmenim hem öğrenci oldum ama hiç böyle heyecan yaşamadım. İlkokulda resim öğretmeniyim. Çok güzel hepsinin emeklerine sağlık. Bütün hocalarımız o kadar verimli oldular. Ben ikinci bir hayat var ya ordayım şu anda herkese çok teşekkürler” dedi.

Programdan mezun olan bir başka öğrenci Aydın Rabuş, “Böyle bir olguya katılmış olmaktan çok memnunuz. Çok güzel bir eğitim aldık. Yaş alırken neler yapmamız gerektiğini, ilaçları nasıl kullanmamız gerektiğini burada çok güzel öğrendik. Herkese çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mezuniyet törenine Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım sağladı.