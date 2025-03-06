Balıkesir Üniversitesi’nde 60 yaş üzeri öğrenciler ilk ders heyecanı yaşadı. Tazelenme Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı, gerçekleştirilen ilk derslerle başladı.

Balıkesir Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğünün sosyal sorumluluk projesi olan 60 yaş ve üzeri Tazelenme Üniversitesi’nin açılış programı ve ilk dersleri Necatibey Eğitim Fakültesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Ergün, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gözde Akış, akademik ve idari personel ile 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Tazelenme Üniversitesi ilk ders etkinliğinde konuşma yapan BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Tazelenme Üniversitesi projesinin, üniversite yönetimi tarafından son iki yılda gerçekleştirilen en anlamlı projelerden birisi olduğunu belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl; "Balıkesir Üniversitesi olarak sadece akademik gelişmeye değil, aynı zamanda toplumumuza ve eğitim hayatına katkı sağlamaya da büyük bir özen göstermekteyiz. Şehrimizle bütünleşmek ve insanımıza hizmet etmek, üniversitemizin temel misyonlarından biridir. Gelenekten günümüze uzanan kutsal bir öğüt olan "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" hadisi şerifi, bilginin ve öğrenmenin ömrümüz boyunca süren bir serüven olduğunu vurgular. Bu anlamlı cümle, burada sizlerle hayat bulmuş oldu. Sizler, öğrenme azminiz ve merakınızla hepimize ilham veren özel insanlarsınız. Hayata duyduğunuz bu bitmek bilmez öğrenme isteği, genç nesiller için en güzel örnektir. Bugün burada bulunmanız, yeni bilgiye, yeni dostluklara ve yeni ufuklara kucak açtığınızı gösteriyor. Hepinizi bu cesur ve anlamlı adımınızdan dolayı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Balıkesir’de Aktif Yaşlanma ve Hayat Boyu Öğrenme Hedefi

Tazelenme Üniversitesi, açılış programının ardından proje kapsamındaki ilk derslerle eğitim hayatına başladı. Üniversite, 4 yıl sürecek ve 8 dönemden oluşacak bir eğitim programı ile 57 öğrencisine eğitim verecek. Her yıl yeni öğrenciler almayı planlayan Tazelenme Üniversitesi, öğrencilere yalnızca akademik bilgi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda pratik deneyim kazandırmayı da hedefliyor.

Balıkesir Tazelenme Üniversitesi, yaşlı bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerine katılımını artırmayı ve aktif yaşlanmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda, üniversite, hem akademik hem de sosyal açıdan katılımcı bireyler yetiştirmeyi planlıyor.