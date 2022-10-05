60+ Tazelenme Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) eğitime başladı

60+ Tazelenme Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) eğitime başladı

Yaşlı bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri amacıyla sosyal, kültürel, fiziksel birçok alanlarda kurs, eğitim, seminer ve diğer faaliyetleri 60 yaş ve üzeri bireylere ulaştıran “Tazelenme Üniversitesi” heyecanlı öğrencileriyle eğitimlerine başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ilk ders öncesinde 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından, Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’ın katılımıyla ilk ders yapıldı. Derste ayrıca fiziksel aktivitelerde bulunuldu.

“Projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım”

“Projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım” diyerek sözlerine başlayan Rektör Kalan, toplumsal fayda sağlayan üniversite ile kent iş birliğini güçlendiren projeleri çok önemsediklerini vurguladı. Rektör Kalan, “ALKÜ Tazelenme Üniversitesinin Kestel yerleşkemizde bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesinin teminini sağlarken bir taraftan da uygulamalı derslerle aslında belki içinizde yıllardır gizli kalmış olan yetenekleri ortaya çıkarmak gibi önemli bir idealimiz var.” dedi. Kalan, Tazelenme Üniversitesinde 39 hanımefendi 13 beyefendi olmak üzere 52 öğrencinin eğitime başlamasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

“ALKÜ için özel bir gün”

Programda konuşan ALKÜ Proje Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant da, 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi Protokolü çerçevesinde eğitimlere başladıklarını söyledi. ALKÜ açısından özel bir günün yaşadığına dikkat çeken Nalbant, “Bu girişim hem toplumsal yaşlanmaya verilen anlamlı bir yanıt hem de bilim camiasına bir çağrıdır.” dedi. Gönüllülük ilkesiyle eğitimin verildiğini vurgulayan Nalbant, 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin yaşlıya saygı kavramına yeni bir boyut ekleyen çağdaş, demokratik ve insancıl bir proje olduğunu ifade etti.

Programın sonunda, Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Gülsen Günenç, tüm öğrenciler adına Rektör Kalan’a çiçek hediye etti.