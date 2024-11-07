Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük de eşlik etti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, yaşlı bireylerin aktif ve sağlıklı yaş almasını desteklemek amacıyla, 60+ Tazelenme Üniversitesi uygulamasını 2024- 2025 akademik yılında hayata geçirdi. Tazelenme Üniversitesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Levent, “60+ Tazelenme Üniversitesi uygulaması yaş alan bireylerin kendilerini yenilemeleri ve sosyal hayata etkin katılımlarını teşvik eden önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Katılımın fazla olması ve sizlerin de istekli olduğunu görmek beni mutlu ediyor.” dedi.

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile bir süre sohbet eden Rektör Levent, öğrencilerden gelen talep ve istekleri de dinledi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.