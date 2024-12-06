60+ Tazelenme Üniversitesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kampüsünün açılış töreni Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaşlı nüfusun aktif ve sağlıklı yaş alması için geliştirilen yetişkin eğitim modeli olan Erzincan Binali Yıldırım Tazelenme Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program ile açıldı.

Açılış programına (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Genel Müdür Bilal Ekşi, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan eski Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Burhan Çakır, vali yardımcıları, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

45 öğrencinin aktif olarak eğitim aldığı 60+ Tazelenme Üniversitesi, yaşlıların kendilerini yenilemeleri ve sosyal hayata etkin katılımlarını teşvik ediyor. Aynı zamanda yaşlı bireylere yeni beceriler kazandırarak hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor.