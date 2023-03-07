Mehmetçik Berat Kandili’nde vatandaşlara tatlı ikram etti

Mehmetçik Berat Kandili’nde vatandaşlara tatlı ikram etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, yaklaşık 60 saniye süren depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlarda büyük yıkımlar olmuştu. Diyarbakır’da 16 farklı açıdan yansıyan güvenlik kamerası görüntüsünde, araçların zıplamasından gökyüzünün ışık saçmasına kadar tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde yeri yerinden oynatan ve 46 bin 104 kişinin ölümüne neden olan depremin Diyarbakır’daki korku dolu 60 saniyelik anları ortaya çıktı.

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