Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede işyerlerinden hırsızlık yapan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 60 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemelere el konuldu.

Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerini bile gösteremedi

Gasp edildiğini söyledi, polise olay yerini bile gösteremedi

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