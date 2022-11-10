Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi, spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla ilçede eğitim gören çocuk ve gençlere yönelik “Bağıvar Bisiklet Turu” etkinliği düzenledi.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi, spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla ilçede eğitim gören çocuk ve gençlere yönelik “Bağıvar Bisiklet Turu” etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Sur Belediyesi Başkan Vekili Asım Solak, spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla öğrenci ve gençlere bisiklet kullanımını tanıtmak, hem sağlıklı yaşam hem de ulaşım amaçlı olarak bisiklet kullanımı konusunda öğrencilerin farkındalıklarını artırarak bisiklet kullanımına teşvik etmek olduğunu söyledi.

Kaymakam Solak, bisikletin, vücudun genelini hareket ettirdiğinden dolayısıyla gerek kilo vermede gerekse kas yapmada iyi bir egzersiz aracı olduğunu, vücudun kan akışını düzenlerken aynı zamanda kalp ve damar sağlığına da destek olup, kalp krizi riskini yüzde 50 azalttığını ifade etti.

4000 metrelik parkurun sonunda etkinliğine katılan 60 öğrenciye Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak çeşitli hediyeler ile kırtasiye malzemeleri takdim etti.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliğine Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin ile çok sayıda öğrenci ve eğitmenler katıldı.