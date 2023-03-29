Yönetim Kurulu Başkanlığını Enver Yücel’in yaptığı Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK), Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen depremin ardından bölgede yaşayan 5 bin 339 depremzede öğrencinin diğer 60 şehirdeki kampüslerine nakillerini gerçekleştirdi, tam burslu eğitim görmelerine imkan sağladı.

6 Şubat’ta, Kahramanmaraş merkezli, çevresindeki Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’ı etkileyen deprem, büyük bir yıkıma neden oldu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Elazığ hariç on kentte üç aylık OHAL ilan edilirken, örgün ve yaygın eğitim öğretime ara verildi. Bölgedeki Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarına ait 23 kampüste eğitim gören öğrencilerde depremin ardından yaşananlardan etkilendi. Yaraların sarılması için BUEK Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel’in talimatıyla harekete geçilirken, öncelikle depremzedelerin sıcak yemek başta olmak üzere gıda ve barınma ihtiyaçları karşılandı.

Deprem bölgesindeki tüm öğrencilere kapılar açıldı

Bölgedeki eğitim-öğretimin aksamaması için Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının diğer kentlerdeki kampüslerinin kapıları, kendi bünyelerindeki ve diğer okullarda okuyan depremzede öğrencilere hemen açıldı. Bu çerçevede, deprem bölgesinden 3 bin 837 öğrencinin Bahçeşehir Kolejinin, bin 502 öğrencinin de Uğur Okullarının diğer kentlerdeki kampüslerine nakilleri gerçekleştirildi. Şu an toplamda 60 ilde 5 bin 339 depremzede öğrencinin nakli gerçekleştirilirken tam burslu eğitim görmelerine imkan sağlandı. Yaşanan nakillere göre depremzede öğrencilerin eğitimlerine devam etmek için Ankara başta olmak üzere en çok İstanbul, Antalya, Mersin ve İzmir’i tercih ettikleri ortaya çıktı.

“Fark gözetmeden geleceğimize sahip çıkıyoruz”

Depremin tüm yurtta olduğu gibi kendilerini de derinden üzdüğünü dile getiren Enver Yücel, “Gerçekten ülke olarak çok büyük bir acı yaşadık. Depremin hemen ardından yaralarımızı sarmak için tüm kurumlarımızla harekete geçtik. Depremzedelerimizin günlük sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında eğitim öğretimin aksamadan devam etmesi bizim için çok önemliydi ve bu konuda bir dizi çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız çerçevesinde herhangi bir fark gözetmeden kendi öğrencimiz olsun olmasın tüm depremzede öğrencilerimizi kucaklayıp kapılarımızı açtık. Ailelerin tercihlerine göre Türkiye’deki Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının kampüslerine depremzede 5 bin 339 öğrencimizin yerleşimlerini sağladık. Ayrıca eğitimlerini tam burslu olarak devam ettiriyoruz. Deprem bölgesinden diğer kentlere olan nakillere kontenjanlar dahilinde halen devam ediyoruz. Semra-Enver Yücel (SEY) Vakfı olarak 11 ilde depremden etkilenen 500 çocuğumuzu da hiçbir sınava tabi tutmadan, lise hayatlarının sonuna kadar tüm eğitim masraflarını yüzde 100 üstleniyoruz. Bu şekilde geleceğimiz olan gençlerimize sahip çıkıp destek olmayı kendimize görev sayıyor, bundan da büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz ” diye konuştu.