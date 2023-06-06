Derince 60 Evler mevkiinde yapımı süren yaya üst geçidi tamamlanma aşamasına geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince’nin D-100 Karayolu 60 Evler mevkiinde yapılan yaya üst geçidi tamamlanma aşamasına geldi. Eski İl Emniyet Müdürlüğü önünde 64,50 metre uzunluğunda ve 3,30 metre genişliğinde, üç açıklıklı, asansörlü çelik yaya üstgeçidinin vatandaşların kullanıma açılması sonrası eski üst geçit yıkılacak.

Derince Devlet Hastanesi’ne kolay ulaşım

Yavuz Sultan Mahallesi ile İbni Sina Mahallesi’ni birbirine bağlayan yaya üst geçidi Derince Devlet Hastanesi’ne yakın olduğu için sıklıkla kullanılan bir güzergahta. Yaşlı, hasta, engelli gibi birçok vatandaşın hastaneye ulaşımlarında büyük kolaylık sağlayacak engelli asansörlü yeni üstgeçidin yakın bir zamanda vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.